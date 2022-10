Informatiu Balear 1 - 21/10/2022 - RTVE.es

Avui entra en vigor la Llei de Memòria Democràtica que impulsa les exhumacions com la que ha permès trobar les restes d'Aurora Picornell.

El sendemà de la troballa històrica de Son Coletes, l'escola i institut Aurora Picornell de Palma exulta d'alegria.

Un policia local de Palma denuncia pressions al Cas Cursach perquè canviàs una denúncia que havia obert contra el grup d'oci.

El sindicat CCOO de Balears, Catalunya i de la Comunitat Valenciana reclamen un pla estratègic per acabar amb la massificació turística.

7 formacions de tall progressista i ecologista, entre aquestes Més per Mallorca, MÁS PAÍS o Compromís, han signat avui la "Declaració per Mallorca".

Una borrasca atlàntica continua impulsant aire càlid sobre la Mediterrània i les temperatures d'aquests dies són extraordinàriament elevades.

El Mallorca visita València en meitat d'una gran crisi de resultats.