Gairebé el 8 % de les famílies no poden pagar la factura de la llum. Un problema que s'agreuja especialment durant l'estiu i amb la inflació disparada. Moltes famílies han d'apagar el ventilador o l'aire condicionat perquè no ho poden pagar. La situació és especialment delicada quan, a casa, hi ha gent gran o malalts.