Per pal·liar la falta de treballadors en plena temporada turística, surt de la UIB una nova tongada de graduats en Turisme.

En ple estiu, són molts els banyistes que pugen o desembarquen en algun dels 149 illots que hi ha repartits en el litoral balear.

Tornen els nins sahrauís que venen de vacances en pau a les Balears.

El club ha acordat amb la Lazio la contractació del davanter kosovar amb un desemborsament que supera els 9 milions d'euros.

La calor no afluixa ni de dia... ni de nit. Aquesta matinada ha estat Tòrrida a moltes poblacions costaneres, on les mínimes no han baixat dels 25-27º... i a la resta ha estat una altra Nit Tropical. I prenem paciència perquè les properes nits continuaran sent de molt mal dormir: els colors taronges predominen fins a mitjans de la setmana vinent... i aquestes tonalitats indiquen temperatures nocturnes de 20 a 25º. De dia la calor s'anirà accentuant i els termòmetres rondaran al voltant o per sobre dels 35º a bona part del territori. Fins i tot entre diumenge i dilluns a l'interior de Mallorca podem festejar o superar els 40º. Una calor intensa i persistent de fa dies... que ha afavorit una notable pujada de la temperatura de l'aigua del mar: es troba entre els 27-28-29º. De fet, tota la Mediterrània està molt calenta i rondant els 30º... Unes temperatures que són entre 3 i 5º superiors a les habituals a finals de juliol. La causa: la persistència setmana rere setmana d'aquesta massa càlida que ens arriba del nord d'Àfrica. Una entrada d'aire molt càlid que s'accentuarà entre demà i la setmana vinent i que a 1500 metres d'altura ens portarà temperatures de 20 a 25º que mantindran la calorada.