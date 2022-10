Informatiu Balear 1 - 20/10/2022 - RTVE.es

Identifiquen les restes d'Aurora Picornell a la fossa de Son Coletes, a Manacor.

La guerra a Ucraïna dibuixa un panorama incert a l'economia balear.

La presidenta del Govern demana pujades salarials "històriques".

El Partit Popular demana al Govern que ajorni l'aplicació de la LOMLOE per precipitada i caòtica.

A Eivissa comença el judici per l'atropellament de la Vanesa Patricio Escandell, morta l'any 2017 a Sant Jordi.

El Restaurant de Cala Deià Can Lluc perilla després de 42 anys en funcionament.

El Mallorca perd per 1 a 0 a Anoeta i engrandeix la seva mala ratxa.