Els sindicats sanitaris denuncien col·lapse a les urgències de l'hospital Son Espases.

La majoria absoluta del Partit Popular a Andalusia dona confiança als populars de les Balears.

Moció de censura a l'Ajuntament d'Andratx. Partit Popular, El Pi i Ciutadans s'han posat d'acord per treure el batle socialista Toni Mir.

La bandera de l'Arc de Sant Martí ja penja de l'Ajuntament de Palma amb la presència de Ben Amics que torna després de 2 anys absent.

Arriba el Diumenge del Be. Sam Bosh va fer 114 visites, prop de 14 hores amb l'animal a les espatlles pel barri antic de Ciutadella.

Gran jornada per al motociclisme de les Balears, que ahir va aconseguir un doblet històric al Gran Premi d'Alemanya: Izan Guevara a Moto 3 i Augusto Fernánedez a Moto2.

Matinada de mal dormir a moltes poblacions: les temperatures mínimes no han baixat dels 21-24º de forma generalitzada. La presència de pols sahariana en suspensió i de núvols alts i mitjans han ajudat a mantenir aquestes temperatures altes. La persistència d'aquesta massa càlida africana a sobre nostre també contribueix a mantenir aquestes Nits Tropicals. Ara bé, les coses canviaran i ho faran de la mà d'aquest embossament d'aire fred en altura que entra pel nord de la península. Perquè a partir de demà afavorirà la retirada de l'aire més càlid cap a l'est de la Mediterrània. Els pròxims dies, farà calor però no tan exagerada com la dels últims 10 dies. La seva presència farà que aquesta setmana no sigui tan estable com l'anterior: ens esperen uns dies de força núvols, algunes precipitacions i també presència de pols sahariana ben bé fins al cap de setmana.