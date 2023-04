Informatiu Balear 1 - 20/04/2023 - RTVE.es

Amb l'inici de la temporada turística, la presència de taxis pirata als aeroports de les Balears es multiplica.

La presidenta del Govern anuncia un pla pilot per a les empreses que aprovin la jornada laboral de 4 dies.

Les escoles concertades denuncien que la Conselleria vol tancar una cinquantena d'aules de 18 centres d'ensenyament concertat.

Més per Mallorca proposa establir un circuit cultural de parla catalana.

Una empresa vol transformar més de 120 antics molins d'aigua en aerogeneradors.

Gerra d'aigua freda per a Nadal, que es perdrà el Masters de Madrid.