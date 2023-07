Informatiu Balear 1 - 19/07/2023 - RTVE.es

Continuam en alerta taronja per altes temperatures. En aquesta hora, superam els 41 graus a Porreres, Llucmajor o Sineu.

El batle de Palma, Jaime Martínez, ha acusat avui l'anterior consistori d'anunciar projectes valorats en 850 milions que no apareixen en els documents oficials.

Dotze persones han arribat aquesta matinada de manera irregular en una embarcació a Cala Figuera, a Santanyí.

Un total de 170 entitats donen suport al Pacte Blau Balears. Una iniciativa impulsada per la Fundació Marilles, en què demanen als partits polítics més inversió per conservar la mar i la costa balear.

El darrer fitxatge de la temporada, el central belga Van der Heyden ha entrenat avui per primera vegada amb el Mallorca.

Avui comença a enretirar-se la massa càlida i tenim una treva fins diumenge i dilluns que tornarà la calorada.