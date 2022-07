Passen a disposició judicial els 18 detinguts en l'operació contra el tràfic de drogues a Son Banya.

Els meteoròlegs alerten que s'estan registrant temperatures rècord.

El Consell de Mallorca presenta una aplicació per conèixer l'estat d'ocupació de les platges.

Nova setmana de vaga dels tripulants de Ryanair.

La Policia Nacional intervé un Picasso a l'aeroport d'Eivissa.

El Mallorca prepara el seu segon compromís de la pretemporada després de guanyar al Cracòvia.

Comencem una nova setmana i la situació no ha variat gaire: borrasca recaragolant-se a l'oest a la península i aquesta massa càlida i molt persistent que arrenca del nord d'Àfrica estancada a sobre nostre. Entre aquesta tarda i demà, la borrasca s'allunyarà cap al nord i això farà que l'entrada càlida quedi frenada. Per tant, entre demà i dijous, la calor serà una miqueta més moderada. Durarà poc... perquè entre divendres i el cap de setmana s'accentuarà novament l'arribada d'aire càlid, amb temperatures, que a 1500 metres d'altura tornaran a rondar entre els 20 i els 25º. Així doncs, entre avui, demà, dimecres i dijous els termòmetres en general ,es mouran entre els 30 i 35º, i a l'interior de Mallorca continuaran superant els 35º. Una calor de plena canícula de l'estiu. Entre divendres i el cap de setmana els termòmetres tornaran a disparar-se cap amunt i rondaran entre els 35 i els 40º, fins i tot a l'interior de Mallorca s'arribaria a 41º. Calor de dia ... i calor de nit. Aquesta matinada les mínimes no han baixat dels 22-26º a moltes poblacions... i les següents nits continuaran sent entre Tropical i Tòrrides a tot arreu perquè les temperatures nocturnes es mantindran per sobre dels 20º a tot arreu.