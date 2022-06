Diumenge, a les 9 del matí, el primer toc de fabiol encetarà les esperades festes de Sant Joan a Ciutadella. La casa del caixer senyor acollirà els primers tocs de fabiol del diumenge des be. És la primera de les 116 visites que farà l'homo des be. Hem estat amb ell, i amb el be, per veure com es preparen.