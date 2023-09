Informatiu Balear en 2' - 15/09/2023 - RTVE.es

Les aerolínies adverteixen que el preu dels bitllets es podria multiplicar per tres.

Acaba l'estiu però els hotelers de les Balears esperen allargar temporada.

Continuen augmentant les llistes d'espera per fer l'examen de conduir a Eivissa.

Després de l'estiu, augmenten les consultes relacionades en trastorns de la conducta alimentària.

Continua el torçabraços de Caldentey, Cata Coll, Patri Guijarro i fins a 39 jugadores que es neguen a jugar amb la Selecció si no hi ha canvis profunds a la Federació.