Informatiu Balear 1 - 14/09/2023 - RTVE.es

Cessada la directora insular de Projectes Sostenibles, Marta Febrer, per celebrar una festa privada a l'illa del Llatzeret de Maó.

La via de cintura de Palma serà ampliada amb un carril addicional en dos trams.

L'Ajuntament de Sóller demana al Consell mesures per acabar amb les curses il·legals de motos a la Serra de Tramuntana.

La Policia Local de Santa Margalida farà controls d'alcoholèmia als dimonis i col·lectius que participin a la processó de La Beata.

Els voluntaris del Grup Balear de Rescat desplaçats al Marroc comencen a tornar.

El Mallorca ha fet avui el primer entrenament amb el davanter Vedat Muriqi.