Els treballadors públics d'Eivissa i Formentera protesten per demanar complements d'insularitat que compensin la carestia de la vida.

La policia ha posat en marxa una operació antidroga a Palma durant la qual han practicat tres detencions.

L'any que ve podria estar ja inaugurada la Capsa de Música, la futura seu de l'Orquestra Simfònica de les Balears, a Palma.

L'artanenc de Movistar va perdre vuit minuts respecte del guanyador i nou mallot groc, el danès Vingegaard, a una jornada marcada per la duresa i els atacs constants.

Aquest dijous ha començat de la mateixa manera que els darrers dies: cel serè, sol i ambient calorós. La matinada ha estat Tropical a tot arreu, amb mínimes de 20 a 25º. I la tendència és que les properes nits continuïn sent de mal dormir, perquè els termòmetres no afluixaran i diumenge serà una Nit Tòrrida gairebé a totes les illes. Calor de nit ... i calorada de dia que s'intensificarà. Entre demà i el cap de setmana les temperatures superaran els 35º de forma bastant generalitzada i a l'interior de Mallorca arribarem als 40º. Unes temperatures superiors a la mitjana d'aquestes dates que ens acompanyarà tota la setmana vinent. I és que continuem amb una DANA recaragolant-se a l'oest de la península, bombejant aire càlid que arrenca del nord d'Àfrica. Una situació que NO variarà en els propers 10 dies... i que a 1500 metres d'altura, mantindrà valors de 20 a 25º... que asseguraran la calorada en superfície.