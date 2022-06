Continuen arribant autocars plens de joves en viatge d'estudis.

La defensa de Cursach demana la seva absolució justificant que no varen tenir una instrucció imparcial.

La primera onada de calor arriba a les Balears amb temperatures que superaran els 38 graus a l'interior de Mallorca.

El Govern enceta una campanya d'estalvi d'aigua dirigida als turistes.

Antònia Vicens rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

El Palma Futsal ja és a Jaén on demà comença les semifinals per al títol de la Lliga de Futbol Sala.

Continuem immersos en l'onada de calor. L'entrada càlida africana afavoreix la pujada persistent de les temperatures diürnes i nocturnes... alhora que la mateixa calor alimenta les nuvolades i les tronades de l'interior península que de matinada arriben a les Balears. La seva presència, avui ha ajudat a mantenir les temperatures nocturnes entre els 17 i els 23º fent que hagi estat una altra Nit Tropical a moltes poblacions. I prenem paciència perquè vindran més nits de mal dormir aquesta setmana. Aquests colors groguencs indiquen temperatures mínimes superiors als 20º a totes les illes. I és que durant tota la setmana, a 1500 metres d'altura es mantindrà aquesta massa molt càlida africana que ens portarà valors de 20 a 25º. Una calorada intensa i molt primerenca... afavorida també per la persistència de les altes pressions. Tenim moltes hores de sol en aquesta època i això contribueix a la pujada exagerada de les temperatures. I com tota entrada africana... aquesta arriba acompanyada de pols sahariana. Així doncs, els pròxims dies les temperatures continuaran pujant i rondaran entre els 30 i els 35º arreu i a l'interior de Mallorca buscaran, i amb ganes, els 40º.