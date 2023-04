Informatiu Balear 1 - 14/04/2023 - RTVE.es

Tots els municipis de les Balears podran ser considerats "zona tensionada".

L'IPC del mes de març modera el creixement i se situa en el 3,4%.

Negociacions contra rellotge per intentar formar una coalició d'esquerres a Formentera.

Protesta dels col·lectius de sanitaris que han quedat exclosos del plus salarial dels llocs de feina de difícil cobertura.

El Reial Club Nàutic de Palma veu perillar la seva continuïtat després de 75 anys.

Rafel Nadal confirma que no disputarà el torneig Godó perquè encara no es troba al 100%.