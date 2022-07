L'aeroport més important d'Europa, Heathrow, a Londres, ha decidit limitar el nombre de passatgers diaris.

Continua el judici del cas Cursach. L'advocada que representa alguns dels empresaris perjudicats ha acusat el fiscal de mirar a una altra banda i ha anunciat que presentarà una querella contra ell.

Minuts de silenci avui també a les Balears pel 25 aniversari del segrest i assassinat del regidor Miguel Ángel Blanco.

Els errors i l'efectivitat teutona condemnaren a les de Vilda. Guijarro i Caldentey foren titulars i tengueren un paper destacat generant ocasions, però com la resta de companyes van ser incapaces de travessar la sòlida defensa alemanya.

Dimecres de cel destapat, sol radiant i calor intensa... continuem amb una DANA estancada a l'oest de la península que continua bombejant aire càlid. Una massa d'aire càlida que arrenca del nord d'Àfrica i que, a les Balears, a 1500 metres d'altura porta associades temperatures de 20 a 25º. Valors molt elevats que persistiran fins a finals de la setmana vinent... i que afavoreixen temperatures molt altes en superfície. Durant els propers 10 dies els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40º a moltes poblacions. Temperatures entre 5 i 10º per sobre la mitjana d'aquestes dates. Calorada de dia i calor de nit... aquesta nit passada ha sigut Tropical a molts indrets, amb mínimes de 20 a 24º... i la tendència és que les properes nits i matinades encara siguin més caloroses. Sobretot el cap de setmana quan no baixaran dels 25º i les Nits seran Tòrrides.