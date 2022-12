Informatiu Balear 1 - 12/12/2022 - RTVE.es

Les agències de viatges alerten d'un encariment històric dels vols per a les vacances de Nadal.

Resultats d'ocupació hotelera, de fins al 50 o el 65% a zones com Palma o la Platja de Palma durant el pont de la Constitució.

La presidenta dels hotelers de Platja de Palma, Isabel Vidal, ha estat nomenada nova directora general de Turisme.

Un esllavissament de terra en un solar en obres podria haver provocat el trencament d'una gran canonada en el Pont d'Inca.

La Menorca Talaiòtica avança en el camí del reconeixement com a Patrimoni de la UNESCO.

L'Eivissa empata a 1 contra el Màlaga en un duel de coers de la Segona Divisió insuficient per a ambdós equips.