Segon dia de vaga indefinida i els fems es continuen acumulant als carrers de Sa Pobla i d'Alcúdia.

Els tripulants de cabina de la companyia Ryanair reprenen la vaga.

Els advocats d'ofici denuncien que no cobren des de fa 4 mesos.

Incertesa i preocupació entre els que han comprat una entrada per al concert de Maluma per a diumenge a Palma.

La central tèrmica de Maó deixa enrere definitivament el fuel i passa al gasoil.

L'Espanya de Caldentey i Guijarro s'enfronta avui a l'Eurocopa contra la totpoderosa Alemanya.

Dimarts de cel destapat, sol radiant, vent fluix i més calor... Per què tenim aquesta pujada intensa i persistent dels termòmetres?... Doncs una part de l'explicació rau en aquesta DANA que s'ha format a l'oest de la península perquè en recaragolar-se en el sentit contrari a les agulles del rellotge, afavoreix una circulació de sud a nord. Diumenge, aquesta DANA, es desfarà... però fixeu-vos què passa: la setmana vinent se'n despenja una altra que mantindrà l'entrada de sud.... i aquesta entrada de sud porta associada una massa d'aire molt càlida que arrenca del nord d'Àfrica i que fa a 1500 metres d'altura, a les Balears, tinguem temperatures superiors als 20º. Un altre element a tenir en compte és la presència d'aquest potent anticicló a les Illes Britàniques que afavoreix l'estabilitat i estancament atmosfèric, perquè juntament amb l'elevada insolació d'aquesta època... reescalfa l'aire que tenim a damunt. Tot això que implica? Doncs molts dies seguits amb temperatures molt altes, fins a 10º superiors a les habituals a mitjans de juliol. Termòmetres que superaran els 30º a la costa i rondaran entre 35 i 40º a l'interior. Una calor feixuga que pel cap baix es mantindrà fins a mitjans de la setmana vinent. Calorada de dia... i també de nit, perquè les temperatures nocturnes no baixaran dels 20º i durant el cap de setmana és probable que no baixin dels 25º. Per tant, les nits seran entre tropical i tòrrides.