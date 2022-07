Bartomeu Cursach es nega a declarar com a presumpte beneficiari d'una trama de corrupció policial.

El Suprem confirma la condemna de 3 anys i mig de presó per a Jose María Rodríguez, l'exlíder del Partit Popular, per finançament irregular a les eleccions autonòmiques dels anys 2003 i 2007.

Primera jornada de vaga indefinida de fems a Alcúdia i a sa Pobla.

Malestar entre la comunitat musulmana després de la intervenció de la Guàrdia Civil en una finca on aquest cap de setmana anaven a sacrificar-se més de 200 xots per celebrar la seva tradicional festa religiosa.

Activistes del Front Obrer burlen la seguretat de l'Ajuntament de Palma i pengen una pancarta a la barana de Cort criticant a Jarabo per prohibir la recollida d'aliments a les portes dels supermercats.

La mallorquina Mavi Garcia fa història en aconseguir la tercera posició al Giro d'Itàlia.

Comencem la setmana pendents dels termòmetres, perquè estem a les portes d'una altra ondada de calor intensa i persistent. La causa, l'arribada d'aquesta massa molt càlida que arrenca del nord d'Àfrica i que els dies vinents ens portarà valors superiors als 20º a 1500 metres d'altura. Una calorada que serà intensa i llarga, perquè ens acompanyarà ben bé fins a mitjans de la setmana vinent. Afavorint temperatures per sobre dels 30º arran de costa i de 35 a 40º a moltes poblacions de l'interior. Estem arribant a la canícula de l'estiu, la calor intensa és habitual... però el cas és que les temperatures dels propers 8-10 dies estaran entre 5 i 10º per sobre la mitjana d'aquestes dates. Calorada de dia...i nits de molt mal dormir les que vindran, perquè aquests colors groguencs indiquen mínimes per sobre dels 20º per tant continuarem amb Nits Tropicals... però durant el cap de setmana les Nits seran Tòrrides amb temperatures que no baixaran dels 25º. Una notable pujada de les temperatures que també vindrà afavorirà per la persistència d'aquesta dorsal anticiclònica que mantindrà l'estabilitat i l'estancament atmosfèric dia rere dia.