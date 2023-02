Informatiu Balear 1 - 10/02/2023 - RTVE.es

La ministra de Transports ha confirmat avui matí la privatització de la torre de control de l'aeroport de Palma.

La Conselleria d'Educació convoca la Junta de Personal Docent per a dimarts que ve amb una proposta d'aspectes a negociar que els hi ha presentat avui.

A partir de dia 22 de febrer, començaran a arribar les ajudes anunciades pel Govern per a persones sense feina.

9 de cada 10 joves d'entre 13 i 18 anys reconeixen que consumeixen pornografia. I d'aquests, un 20% en fan un consum considerat com a problemàtic.

Mallorca acollirà la final a quatre de la Champions League. La notícia ha estat molt celebrada pel club que albergarà l'esdeveniment a principis de maig.