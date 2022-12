Informatiu Balear 1 - 09/12/2022 - RTVE.es

Les Balears lideren la recuperació econòmica de l'Estat. El PIB creix un 13'7 per cent en el tercer trimestre.

Aquest Nadal podrien faltar porcelles mallorquines a taula perquè la producció ha minvat per mor de la calor i de l'augment dels costos.

La presidenta del Congrés dels Diputats ha demanat avui a Palma autocontrol als parlamentaris.

14 grans cuiners de les illes canten per la Pau. Amb l'ajuda dels músics Jaume Anglada i Sergi Llopis, la cançó "Don't ask me why".

La UD Eivissa trenca el seu malefici i aconsegueix guanyar després de 10 jornades sense fer-ho.