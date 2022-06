L'Ajuntament de Ciutadella prepara el dispositiu de seguretat amb un reforç policial de 130 efectius.

Després d'un bienni en blanc, en Borja Saura és el caixer senyor.

Des d'avui onegen a les Balears 48 banderes blaves a les seves platges.

Els ajuntaments presenten mocions per defensar la figura del jutge de pau.

Només un 10% de l'Arxiu del Regne de Mallorca està digitalitzat.

Rafel Nadal torna a caminar sense crosses després del tractament rebut al seu peu esquerre.

L'ambient d'estiu i amb ell, les Nits Tropicals s'imposen. Aquest dijous ha començat amb temperatures de 18 a 22º a la majoria de poblacions. L'arribada de núvols alts i mitjans durant les darreres hores ha impedit el refrescament nocturn. Núvols que durant el matí han anat marxant... i és que a partir d'avui la situació quedarà dominada per l'estabilitat de les altes pressions i per aquesta massa càlida africana, que s'intensificarà a mesura que avancin els dies. Això vol dir que entre demà, el cap de setmana i bona part de la setmana vinent, les nits continuaren sent tropicals... i de dia els termòmetres es mouran entre els 30 i els 35º, i en algunes poblacions de l'interior de Mallorca, superarem aquests 35º.