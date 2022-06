El principal operador turístic de les Balears, TUI, batia l'aeronau més moderna, amb el nom de Mallorca.

A Son Santjoan celebren l'arribada de 50 policies nacionals per ajudar en el control de passaports.

La falta de tècnics especialitzats ha provocat l'anul·lació de tractaments oncològics a l'hospital Son Espases.

El primer pacient infectat per la pigota del simi a les Balears es troba bé.

La proposició de llei de reserva de la biosfera de Menorca podria ser inconstitucional.

Rafel Nadal comença a tractar-se de la lesió crònica al peu esquerre.

Aquest dimecres ha començat amb un ambient molt suau, amb boires costaneres... però a diferència d'altres dies, amb núvols alts i mitjans que han arribat durant la matinada, han emblanquinat el cel... i alhora, han impedit la baixada de les temperatures mínimes que de nou s'han quedat al voltant dels 20º a moltes poblacions. La presència d'aire càlid en altura contribueix a mantenir aquestes temperatures nocturnes tan estiuenques. Els núvols que ens arriben (i que a casa nostra, no deixen precipitacions)... van associats als fronts que circulen pel nord de la península. Ara bé, els pròxims dies l'anticicló guanyarà terreny... i amb ell ho farà aquesta entrada càlida africana... que a partir de divendres, el cap de setmana i sobretot durant la setmana vinent serà més intensa. De nou, a 1500 metres d'altura tindrem valors superiors als 20º. L'entrada d'aquesta dorsal anticiclònica... i, per tant, l'estancament atmosfèric... contribuiran a fer pujar també les temperatures fins a valors de 30 a més de 35º a moltes poblacions.