Informatiu Balear 1 - 07/12/2022 - RTVE.es

Derrota d'Espanya, però festa i celebració a molts d'indrets de les illes com, per exemple, el barri de Son Gotleu a Palma, on centenars de persones sortiren a festejar la victòria del Marroc al Mundial de Futbol. Unes celebracions amb convivència i sense incidents. La victòria dels lleons de l'Atlas no ha fet més que revelar una realitat, la de les Balears multinacional, on gairebé 30.000 marroquins resideixen al nostre arxipèlag.