Informatiu Balear 1 - 07/10/2022 - RTVE.es

Pluja torrencial aquesta matinada a Manacor i el Llevant de Mallorca.

El sostre d'una casa passa per ull a Maó per la força de la tempesta.

Els sindicats es manifesten davant les portes de la patronal CAEB a Palma per demanar una apujada de sous.

Les illes rebran gairebé 4.000 milions d'euros en total de recursos de l'Estat.

El Mallorca continua preparant el seu següent partit contra l'Elx que no es disputarà fins dilluns.