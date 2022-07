Rafel Nadal suporta una lesió d'abdominals i passa a les semifinals de Wimbledon.

Els metges de família denuncien que han d'atendre un pacient cada tres minuts.

1 de cada 4 treballadors de residències de gent gran privades han deixat la seva feina.

Un home acusat de temptativa d'homicidi arran d'un tiroteig anit a la barriada palmesana de Son Oliva.

El GOB dona el sus a la seva campanya "SOS Posidònia" per conscienciar els navegants del valor i la fragilitat de les praderies de posidònia.

Continuem amb les Nits Tropicals. Avui les mínimes no han estat tan altes com ahir... però de nou, els termòmetres, no han baixat dels 22-24º a la majoria de poblacions. La manca de núvols durant la matinada i la presència d'aire càlid a sobre afavoreixen aquestes nits de mal dormir. Tot i això avui, l'entrada de vent del nord ha disminuït notablement la sensació de basca. Aquests pròxims dies el temps serà força estable i dominat per les altes pressions. Però la posició de l'anticicló a l'oest de les Illes Britàniques, mantindrà l'entrada de vent del nord i això mantindrà allunyada aquesta massa d'aire tan càlida del nord d'Àfrica (aquestes tonalitats més fúcsies). Per tant, els dies vinents farà calor: les temperatures rondaran entre els 30 i els 35º a la majoria de poblacions... però almenys fins a principis de la setmana vinent, la calor serà la pròpia de la primera quinzena de juliol.