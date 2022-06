Més de 4.600 estudiants han començat avui les proves d'accés a la Universitat, un 10% menys que l'any passat.

L'economia de les Balears ha crescut més d'un 9% en el primer trimestre de l'any.

Segons les previsions del Govern enguany es recuperarà el PIB previ a la covid.

Més de la meitat de les emergències marítimes durant l'estiu estan protagonitzades per embarcacions d'esbarjo.

Cort planteja eliminar les subvencions municipals i la promoció de festes i fires relacionades amb el consum d'alcohol, com el Palma Beer o l'Oktoberfest.

Visitam l'Acadèmia de Rafel Nadal de Manacor.

Dimarts i un altre dia de ple estiu. I és que continuem amb una massa d'aire molt càlid a sobre nostre que afavoreix les nits estiuenques, les boires costaneres, el sol i la calor de dia. Unes condicions que no tenen pas la intenció de canviar els pròxims dies: tret de fronts circulant per nord de la península que ens enviaran núvols alts, continuarem sota domini de les altes pressions i amb aire càlid a sobre... Una massa càlida africana que a mesura que avanci la setmana s'anirà accentuant, afavorint novament temperatures al voltant dels 20º a 1500 metres. Aquests valors tan elevats en altura comporten temperatures també altes en superfície. Per tant, entre avui i divendres la calor serà notable amb màximes al voltant dels 30º. Durant el cap de setmana i probablement la setmana vinent, s'intensificarà i rondaran entre els 30 i els 35º.