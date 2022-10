Informatiu Balear 1 - 06/10/2022 - RTVE.es

El Consell de Govern aprova el nou sostre de despesa pels pressuposts de l'any que ve

La plataforma UNISEP es concentra per demanar que s'equipari el plus d'insularitat de docents, sanitaris, forces de seguretat i funcionaris de l'administració general amb els de les Canàries.

Els sindicats considerats minoritaris titllen d'insuficient l'acord del Govern central amb UGT i CCOO per l'increment de salaris dels treballadors públics fins a l'any 2025.

Els treballadors de la recollida de fems d'Alcúdia demanen la dimissió del batle, Domingo Bonnín.

El futur Institut de la Recerca de les Illes Balears fa les primeres passes.

La UD Eivissa prepara el seu compromís contra el Las Palmas amb la intenció de donar la sorpresa.