Els sindicats denuncien que la situació ha arribat al límit i demanen un increment salarial equiparat a l'increment del cost de la vida.

La Conselleria de Salut reconeix "molta pressió" en els serveis d'urgències. Ara mateix hi ha 300 sanitaris de baixa per covid.

Els aparelladors alerten que la construcció de pisos s'ha desplomat un 41% en els darrers mesos per' l'augment dels costos de producció.

Inaugurada a Lloseta una nova planta de gas propà que subministrarà energia a empreses, sobretot, del sector hoteler.

Més cues i més embossos a l'aeroport de Palma d'ençà que AENA ha reduït a 10 minuts el temps d'espera gratuït en el pàrquing exprés.

Mallorca i UD Eivissa tornen a la feina per preparar la temporada futbolística.

Quina nit de mal dormir hem passat... ha estat una Nit Tropical arreu, amb mínimes de 20 a 24º i una Nit Tòrrida a moltes poblacions costaneres de Mallorca on els termòmetres no han baixat dels 25º . Però també ha estat una nit de llamps, trons i fortes ventades de 50 a 70km/h. I és que una tongada de ruixats i tempestes han travessat de sud-oest a nord-est tot l'arxipèlag. Molt soroll, però poca aigua: entre 1 i 4 litres hem recollit. Una inestabilitat associada a la combinació entre aire fred en altura i la calor acumulada en superfície, Núvols que han tapat el cel... i, juntament amb l'aire càlid que tenim encara a damunt, han impedit la baixada de les temperatures nocturnes. Però aquesta massa càlida africana durant aquest dimecres tendirà a retirar-se i això afavorirà que els pròxims dies la calor afluixi i sigui més suportable. Ara bé, tant avui com demà, la presència d'aquest aire fred en altura mantindrà un temps lleugerament insegur, l'entrada de vent del nord i un cel net de pols sahariana.