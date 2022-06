Rafel Nadal guanya el seu 14è Roland Garros després de derrotar a Casper Ruud.

La policia local de Palma lliura a la Fiscalia les conclusions de la investigació inicial de l'atropellament mortal per part d'un cotxe patrulla.

El Govern vol ampliar la xarxa ferroviària de Mallorca amb 3 nous projectes.

Tot a punt al Teatre Principal de Maó per acollir avui vespre la gala dels Premis Max de teatre.

Hem canviat de setmana i continuem amb boires costaneres, sol, calor de dia i nits tropicals. De fet, les temperatures mínimes d'aquesta passada matinada han rondat de nou entre els 19 i 22º a moltes poblacions. I és que continuem amb les mateixes condicions: aire càlid en altura, altes temperatures en superfície, el contrast amb el mar fresquet afavoreixen les boires marines... i algunes bandes de núvols que ens creuen de matinada i que contribueixen a no deixar baixar els termòmetres. De dia, aquests núvols marxen, però queda la calor... i aquesta setmana dia rere dia farà encara més calor. Perquè l'entrada càlida africana s'anirà accentuant. Pel que fa a la pols en suspensió... aquests dies minvarà i recuperarem el color blau i net del cel.