Estefania Gonzalvo és la nova batlessa d'Andratx.

En només una setmana els ingressos per covid s'han disparat un 50%.

La Policia Nacional desarticula un grup especialitzat en robatoris a cases de luxe, que havia assaltat el xalet de l'exfutbolista Ronaldo.

Presenten un pla per emprar musclos per netejar les aigües del Port de Palma

Rafel Nadal guanya en tres sets a Botic van de Zandschulp i millora a mesura que avança Wimbledon.

Aquest dimarts ha començat amb un ambient molt calorós i és que la matinada ha estat molt càlida: mínimes de 20 a 25º a moltes poblacions. Ha estat una Nit Tropical a l'interior i Tòrrida a la costa. Una nit de molt mal dormir. L'arribada de núvols alts i mitjans durant la matinada i la presència d'aire molt càlid en altura han impedit la baixada de les temperatures nocturnes. Però aquesta calor tant intensa comença a tenir les hores comptades. A partir de demà la massa càlida africana s'enretira: a 1500 metres d'altura les temperatures baixaran per sota dels 20º i això implicarà una baixada de les temperatures en superfície també. La calor serà més suportable. L'aproximació avui i l'arribada demà, d'un solc d'aire fred en altura, afavorirà la entrada de vent del nord, la refrescada, la retirada de pols sahariana i també un temps lleugerament insegur.