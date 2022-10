Informatiu Balear 1 - 04/10/2022 - RTVE.es

La presidenta del Govern anuncia un pla de xoc de 200 milions d'euros per pal·liar la pujada de preus.

Avui hi ha un 25 % manco de desocupats que ara fa un any.

A l'agost més de 2,1 milions de turistes estrangers visitaren les Balears, que va ser la primera destinació de tot Espanya.

La pujada dels tipus d'interès ja està afectant el mercat immobiliari.

Triomf de pinyol vermell de Jaume Munar, que derrota a Tòquio al número 3 del món Casper Ruud.