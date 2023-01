Informatiu Balear 1 - 04/01/2023 - RTVE.es

Les Balears varen batre l'any passat el rècord de turistes del 2019.

Els ciutadans de les Balears han de dedicar 16 anys de sou per poder comprar una casa.

Salut fa una crida a la vacunació perquè la incidència de la grip s'ha duplicat en els darrers 15 dies.

El quart pla de fosses començarà a final de gener a Son Coletes, a Manacor, amb un pressupost d'1,3 milions d'euros.

Els cirurgians de juguetes reparen les pepes que ja no empram.

El Fornet de la Soca de Palma recupera un tortell de Reis genuí.

Arriba la Copa del rei i el centre d'atenció és a Eivissa on continua l'enfrontament entre l'Ajuntament de Vila i el Club Esportiu Eivissa.