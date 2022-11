Informatiu Balear 1 - 02/11/2022 - RTVE.es

En marxa el primer carril BUS VAO de les Balears.

Des d'avui i fins Nadal, el túnel de Son Vic, que uneix Palma i Andratx està tallat en els dos sentits.

Avui matí s'ha produit un nou desnonament al barri palmesà de l'Amanecer.

El Partit Popular responsabilitza el Govern de mirar cap a un altre costat abans d'articular propostes per resoldre l'ocupació il.legal d'habitatges.

Nous oblits de testimonis en la eva declaració al Cas Cursach.

Emergències prova a Alcúdia un Sistema d'Alertes per Emergències davant possibles situacions que poden ser perilloses.

Els ports de les Balears s'hauran d'adaptar al canvi climàtic per mor de l'augment del nivell de la mar.

La UD Eivissa aprofundeix en la seva crisi i encaixa la cinquena derrota consecutiva.