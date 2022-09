Informatiu Balear 1 - 02/09/2022 - RTVE.es

Puja l'atur a les Balears en plena temporada turística. En el mes d'agost, el nombre de persones sense feina s'ha incrementat un 2 per cent.

Reunió a Lloseta per avaluar el cas d'assetjament escolar al jove Izan.

Les Balears deixen d'emprar el fuel com a combustible per generar energia.

Les vagues a les companyies aèries disparen el nombre de reclamacions dels passatgers.

En el que duim d'any només s'han cremat 9 hectàrees forestals, tot i coincidir amb un estiu de temperatures extremes.

El Mallorca tanca el mercat de fitxatges amb la incorporació del defensor Matija Nastasic.