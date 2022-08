El Palau de l'Almudaina ha estat enguany el lloc escollit pel tradicional despatx d'estiu del reu Felip sisè amb el president del Govern Pedro Sánchez.

La presidenta del Govern rebrà avui horabaixa al president Sánchez al Consolat de Mar.

Balears lidera la baixada de l'atur al mes de juliol. Hi ha 17.800 aturats manco que fa un any.

Els Reis i les seves filles passegen pels carrers de Valldemossa.

El fenomen Rosalia conquerí anit Palma. 9.000 persones ompliren el recinte de Son Fusteret per veure el que és l'espectacle musical més important del moment.

La Copa del Rei de Vela disputa avui la segona regata.