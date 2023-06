Informatiu Balear 1 - 02/06/2023 - RTVE.es

Mai hi havia hagut tantes persones fent feina a un mes de maig a les Balears.

El Partit Popular insisteix en un govern estable i en solitari.

La declaració com a imputat del president del Consell d'Eivissa, el popular Vicent Marí, torna a ajornar-se.

Porreres fa balanç dels danys provocats per la barrumbada d'ahir.

L'entrenador Javier Aguirre renova amb el Mallorca per un any més.