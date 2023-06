Informatiu Balear en 2' - 01/06/2023 - RTVE.es

La cúpula de Podem a les Balears posa el seu càrrec a disposició del màxim òrgan del partit.

Més per Mallorca també ha iniciat converses amb el partit SUMAR per anar amb coalició però mantenint la identitat d'Ara Més.

A partir d'avui, per desembarcar a Formentera amb vehicle, s'ha de demanar autorització prèvia i els no residents a les Balears hauran de pagar una taxa mínima de 30 euros.

Embossos i manca d'autobusos el primer dia de restriccions a Formentor.

Continua activada l'alerta groga a les 4 illes per pluges i tempestes, almanco, fins a les 6 de l'horabaixa.

El Palma Futsal obre a Son Moix les semifinals de la Lliga Nacional de Futbol Sala contra el Jaén.