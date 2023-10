Imprescindibles - El ojo irónico. Ramón Masats - Documental en RTVE

Ramon Masats no tenía claro su futuro. No se veía en la tienda de pesca salada de su familia, él quería algo más. Fue durante el servicio militar que cayó en sus manos un ejemplar de la revista Arte Fotográfico y empezó a interesarse por la fotografía. Con dinero sisado a su padre compró su primera cámara y aprendió los conceptos básicos. Pronto se dio cuenta de que la fotografía que se hacía en España no era la que a él le interesaba. Conoció a otros jóvenes que compartían su opinión y juntos cambiaron por completo la fotografía española mientras retrataban una España que desaparecía. A sus noventa años, Ramón Masats, rememora como con su cámara, su espíritu solitario, su libertad de creación y su mirada particular, intuitiva e irónica, consiguió renovar la fotografía de este país. Esta es la crónica desenfadada de un pionero que realizó su obra a contracorriente mientras se convertía, en opinión de muchos expertos, en el mejor fotógrafo español de la historia. Posiblemente.