Imprescindibles - Marcelino, el mejor payaso del mundo - Documental en RTVE

Sub

Sub

Programas para todos los públicos Sub

¿Cuántos artistas españoles han sido los mejores del mundo durante 15 años seguidos? Picasso, Cervantes, Velázquez… Marcelino Orbés fue el mejor payaso del mundo desde 1900 a 1914. Fue el mejor y el más aclamado por el público en la mayor industria del entretenimiento de la época. Lo veían 2,5 millones de espectadores al año. Nacido en Jaca, fue payaso, clown, acróbata y cómico admirado por Charles Chaplin y del que Buster Keaton afirmó que era el mejor del mundo. No se trata de un artista maldito sino que es un artista del que no se sabía de su existencia. Descubrimos 150 años después, a Marcelino, uno de los mayores artistas de la historia de España y el único del que no se sabía de su existencia.