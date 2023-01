Històries del Liceu - El Liceu abans del Liceu

El capítol 'El Liceu abans del Liceu' explica què va motivar el naixement de l’actual Gran Teatre del Liceu, i per tant, descobrir el Liceu de Montsió, la gènesi de l’actual teatre, la rivalitat amb el Teatre Principal (de la Santa Creu), i sobretot, el perquè del nom “Liceu” i la seva vinculació amb el Conservatori. També mostra el procés que segueix el muntatge d’una òpera com 'Norma' de Bellini des dels seus inicis fins a l’estrena i com la soprano protagonista comença a preparar-se el personatge principal.