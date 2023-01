Històries del Liceu - Grans estrenes i grans veus

Durant molts anys, Barcelona va ser una ciutat d’actualitat operística, que comença al segle XVIII, ja que aleshores només es representaven òperes de nova creació. Des d’aleshores, sempre ha estat un teatre a l’avantguarda teatral, sobretot del repertori italià. Però l’avantguarda implica certs riscos i certes polèmiques. En repassarem algunes de les més sonades. Més recentment, diversos directors han estat polèmics per la seva nova concepció a l’hora de presentar els títols, directors com Bieito, Rigola, Ollé, Flotats... És el Liceu un teatre wagnerià? Des de l’any 1913, en què va estrenar-se Parsifal, el Liceu va ser el primer teatre del món en representar aquesta òpera, després del festival Wagner de Bayreuth. El Liceu ha esdevingut un teatre amb un públic enamorat de l’obra de Wagner, i el que pretenem és narrar la vinculació emocional del teatre amb aquest compositor. Pel que fa a les grans veus, al Liceu hi han cantat les veus més brillants de la història.