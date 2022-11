Historias para no dormir - Episodio 4: El asfalto

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Baldo no puede evitar sentirse abatido y frustrado. Repartir comida a domicilio en bicicleta no es a lo que él aspiraba cuando estaba en la facultad. A sus cuarenta y tantos, es como si el mundo le hubiera dejado atrás. Una mañana, cuando se dispone a entregar un pedido, sus pies quedan incomprensiblemente atrapados en el asfalto. Los esfuerzos por liberarse solo logran que se hunda más y más, entre la indiferencia de quienes pasan a su lado. Algunos le hacen fotos, otros le tiran monedas... y mientras tanto, Baldo sigue descendiendo. Todas sus llamadas de auxilio son inútiles; solo recibe incredulidad o pasividad. Entre el asombro y la desesperación, Baldo sigue hundiéndose, centímetro a centímetro, en el ardiente asfalto. Ruth, la mujer con la que está felizmente casado, acude a su rescate y se ve envuelta en la misma impotencia que su marido al no poder liberarlo. ¿Es que nada ni nadie puede parar su descenso?