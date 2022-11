Historias para no dormir - Episodio 3: Freddy

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

André se encuentra en un momento decisivo de su carrera como actor. Tras unas primeras y desastrosas sesiones interpretando a un ventrílocuo, da por hecho que pronto será despedido. Su oportunidad para reivindicarse le llega de la mano del mismísimo Chicho Ibáñez Serrador pero para aprovecharla tiene que deshacerse de las dudas e inseguridades que le han lastrado toda su vida. Chicho le anuncia que no va a reemplazarle a él sino a su marioneta por otra "especial". Lo que André no imagina es que su nuevo compañero parece tener vida propia y no va a limitarse a darle la replica. La llegada del extraño muñeco coincide con una serie de funestos sucesos en el rodaje. André se ve envuelto directamente en los macabros acontecimientos y, aunque se lo oculta a Olga, la actriz de la que está enamorado, sus acciones le llevan a un punto sin retorno.