Lydia Valentín: "Aún no estoy al cien por cien de mi cadera"

Lydia Valentín, la haltera leonesa ganadora de 3 medallas olímpicas (2008, 2012, 2016) no termina de recuperarse de su lesión en la cadera que viene desde los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020: "No estoy al cien por cien y tengo que respetar los tiempos biológicos que me dicta mi cadera. Hay gestos en donde me sigue molestando, asi que me lo tomo con paciencia. Mi clasificación para París 2024 depende del próximo mundial en septiembre" ha dicho a RTVE la deportista de 38 años.