Entrevista con Lydia Valentín donde la haltera del Bierzo nos cuenta su proceso de recuperación de una lesión en la cadera desde los Juegos Olímpico de Tokyo 2020. Los traumatólogos van a probar con una nueva técnica para dormirle tres nervios sensitivos de la cadera que le provocan dolor: "Intento llevarlo bien porque supe que esto iba a ir para largo y me he mentalizado en no tener prisa, ni precipitarme" asegura la triple medalista olímpica que sufre dolor y cojera en su vida normal y probablemente no pueda llegar a tiempo de participar en el Mundial de Bogota a finales de año.

A sus 37 años, sólo ha tenido dos lesiones y con este contratiempo en su cadera tampoco tira la toalla. Su objetivo es estar en París 2024, los que serían sus quintos Juegos Olímpicos.

INFORMA: JULIA LUNA/ELENA JIMÉNEZ