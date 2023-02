Obligados a trabajar de pie: "Siempre que estábamos en tienda teníamos que estar de pie, hubiera o no alguien"

Cajeros, dependientes de tiendas o trabajadores de hostelería pasan toda su jornada laboral de pie, pero en muchas ocasiones tienen que hacerlo solo por una cuestion estetica. “No estar disponible para el cliente daba mala imagen y no se nos permitía”, ha explicado en Hablando Claro Claudia, que trabajó durante un año en una cadena de tiendas de carcasas para móviles. La joven ha señalado que los superiores vigilaban por las cámaras a los empleados y que les llamaban la atención si no estaban en una posición que considerasen adecuada: "Siempre que estábamos en tienda teníamos que estar de pie, hubiera o no alguien". Pero pasar toda la jornada de pie acarrea consecuenciuas para la salud como fatiga o alteraciones cardiovasculares, el abogado laboralista David Navarro ha señalado que no es legal obligar a permanecer de pie durante la jornada laboral: "Todoslos trabajadores y puestos de trabajo tienen que estar regulados por la ley de riesgos laborales", ha señaladp, al tiempo que ha recordado que los empleadores deben habilitar al trabajador espacios para poder caminar, así como permitir una silla auxiliar autoajustable, un reposapiés u otros elementos como alfombras.

Foto: Getty