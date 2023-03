La inyección de toxina botulínica para tratar la obesidad

La peligrosa última moda para adelgazar es inyectarse botox en el estómago, Europa ya ha lanzado una alerta sanitaria por un brote de al menos 14 casos de botulismo (12 en Alemania, uno en Austria y otro en Suiza) relacionados con viajes a Turquía, entre el 22 y 25 de febrero, para recibir inyecciones gástricas de neurotoxina botulínica. Las autoridades recomiendan que todo el que haya viajado para realizarse recientemente un tratamiento estético esté atento ante posibles síntomas. El doctor Julio Millán ha explicado en Hablando Claro que este tratamiento, que paraliza temporalmente las paredes del estómago para que no se produzca la sensación de hambre, no está prohibido, pero sí "se desaconsejó" porque, ha señalado, no era verdad que se produjeran adelgazamientos tan importantes. El especialista ha manifestado que no tiene conocimiento de que este tratamieno se haga en ningún hospital serio ni por ningún médico especializado.

Foto: Getty