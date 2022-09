Hablando claro: Tomás Plaza, usuario de una residencia: "Pasan olímpicamente de cualquier reclamación" | RTVE Play

Tomás Plaza es usuario de una residencia de mayores de la Comunidad de Madrid de 82 años que tras denunciar la situación de su centro fue invitado a abandonar la institución en la que vive desde hace 11 meses con su mujer, que es depediente. Plaza ha contado en 'Hablando Claro' que cuando ha pedido una mejor atencióndesde el centro "pasan olimpicamente de cualquier reclamación" y ha lamentado que la atención "no es la idonea". "Somos personas, no trastos ni animales, ya quisiéramos que nos trataran como a algunas mascotas", ha manifestado al tiempo que ha señalado que espera que esto no caiga en saco roto: "Donde estoy yo es el caso de más de 200 personas", ha subrayado. "Si esta empresa no está capacitada para llevar esto, que la quiten y pongan a alguien que lo haga o si no la administración que se haga cargo de ello, que es su obligación", ha concluido.

Imagen de Steve Buissinne en Pixabay