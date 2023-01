¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de pedir un aumento de sueldo?

El 85% de los españoles descarta pedir un aumento de sueldo en 2023, según el portal de empleo Infojobs. Las mujeres son las que menos se plantean pedir un aumento salarial, solo un 12%, frente al 18% de los hombres. No se trata de un conversación fácil, por eso en Hablando Claro hemos pedido a Sara Álvarez, experta en Recursos Humanos, que nos cuénte qué debemos tener en cuenta a la hora de enfrentrarla. Hernández ha subrayado que no hay una "fórmula mágica", pero ha señalado que sí habría que tener encuenta algunas claves como ser conscientes de la situación financiera de la empresa, y recomienda poner en valor compromiso de la compañia y sus valores. En cuanto a los errores más comunes, la experta ha señalado que tenemos que ser objetivos, utilizar un tono adecuado, conciliador e ir con la mente abierta, no con la cifra en la cabeza, si no con un rango u otro beneficio. En este sentido, ha destacado que la clave es ser objetivos a nuestro trabajo y no comparanos con el compañero,

Foto: Amy Hirschi en Unsplash