Temor entre los camioneros por el aumento de los robos con el método del 'lonero'

Preocupación entre los camioneros por el incremento de robos con el método del 'lonero'. Algunos, como Martín, ya han tenido que cambiar la lona de su vehículo y reforzar su seguridad. "He pedido un camión con cámaras en vez de con espejos, si estoy durmiendo, cualquier ruido que escucho, me asomo, veo si hay alguien tocando y llamo a la Guardia Civil. Ni si quiera corro las cortinas porque hoy en día no te puedes enfrentar a nadie", ha explicado en Hablando Claro. La Guardia Civil ha desarticulado una banda criminal dedicada al robo en el interior de camiones que operaba con este método en varias provincias españolas.

Foto: Lorena Sopêna / Europa Press